El ministro del Interior de Colombia reconoce su adicción al alcohol y las drogas

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha reconocido haber sido adicto al alcohol y las drogas durante tres décadas y haber recaído. "La decisión más difícil que he tomado en mi vida fue meterme a ese centro de rehabilitación", ha contado en una reciente entrevista.

"Yo no quisiera ser adicto, pero lo soy", ha señalado en declaraciones a la revista 'Cambio', en la que ha reconocido que es "duro" aceptar esta condición. A nadie le gusta decir que es un enfermo. Yo no quiero ser drogadicto. O sea, no quisiera ser adicto, y lo soy. Es una enfermedad", ha dicho.

Las palabras de Benedetti surgen después de que la semana pasada, el exministro de Exteriores Álvaro Leyva le achacara tanto a él, pero principalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, problemas de adicciones. Es un "enfermo" que también es "adicto a las drogas", ha dicho de él el titular de Interior.

"Uno siempre lo niega. Yo reconocí que soy adicto después de que fui a la clínica. Antes de eso, no sentía que era adicto", ha afirmado Benedetti, quien ha definido este tipo de situaciones como "un problema de salud pública".

"Si toda la sociedad y el Estado y la nación, cuando alguien alce la mano y diga que está enfermo le brindaran ayuda, habría un gran alivio", ha añadido el ministro, cuya entrada en el gabinete de Petro ha sido muy cuestionada, no ya solo por este pasado de adicciones, sino por un supuesto caso de violencia machista.

Benedetti también ha reconocido haber sido infiel a su esposa, Adelina Guerrero. "Las puertas de la adicción te abren puertas de infidelidad", ha contado, negando que haya sido violento con ella, si bien no ha desmentido el famoso episodio del cuchillo. Con todo, se han reconciliado. "No sé cómo me ha perdonado", ha dicho.