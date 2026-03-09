COLOMBIA.- Ministro del Interior colombiano inicia recolección de firmas para convocar Asamblea Constituyente

Archivo - Colombia.- El ministro del Interior de Colombia inicia la recogida de firmas para convocar la Asamblea Constituyente - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 17 Feb (EUROPA PRESS)

Este lunes, Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia, anunció la iniciación de la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente, contando con el respaldo explícito del presidente Gustavo Petro. Este proyecto aspira a ser presentado a mediados de julio, tras la conformación del nuevo Congreso surgido de las recientes elecciones legislativas.

"He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente", manifestó Benedetti en su perfil de X, donde compartió un formulario que también lleva los datos de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y de Luz María Múnera, consejera presidencial.

Este paso sigue al respaldo que dio semanas atrás el Registro Nacional al comité promotor de la Asamblea Constituyente. Dicho comité dispone ahora de seis meses para acumular las firmas necesarias, un 5% del censo electoral que se traduce en más de dos millones de firmas, según reporta 'El Heraldo', para luego llevar la propuesta ante el Congreso.

Sanguino, en celebración del aval conseguido, compartió que "se activa una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos".

Por su parte, Petro ha expresado su visión de la Asamblea Constituyente como una manera de profundizar los preceptos de la Carta Magna de 1991, con el fin de asegurar derechos y trabajar por un país "más justo". "La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital", expresó en enero.