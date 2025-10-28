Ministro del Interior colombiano reconoce impacto de sanciones estadounidenses: "Estoy mal y golpeado"

Archivo - Varios ministros de Colombia se enzarzan e insultan en un chat privado por el rumbo de las políticas de paz - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 27 Oct (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, reveló los efectos perjudiciales de su inclusión en la 'lista negra' de Estados Unidos, manifestando que esta situación le ha llevado a un posible aislamiento del sistema financiero del país. Durante una entrevista con Blu Radio, Benedetti compartió su experiencia negativa al ver sus tarjetas de crédito bloqueadas, lo que ocurrió pocas horas después de ser incluido en la denominada 'Lista Clinton', que recoge nombres de individuos y empresas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico. "Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado", expresó con preocupación.

Esta inclusión, que también afecta al presidente colombiano Gustavo Petro y su familia, se produce en un momento de tensión diplomática con la administración de Donald Trump. Benedetti admitió su sorpresa ante la rapidez con la que estas medidas impactaron su vida cotidiana, mencionando cómo "como son MasterCard o Visa y son compañías gringas, me las bloquearon". La situación lo ha llevado a sentirse expulsado del sistema financiero, argumenta como una represalia por su defensa del presidente Petro, significando un momento histórico al ser Petro el primer jefe de Estado colombiano en ser incluido en esta lista desde su creación en los años 90.

Benedetti, defendiéndose de las acusaciones, insistió en su inocencia afirmando "No existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o el terrorismo". A pesar de no poseer bienes ni cuentas en los Estados Unidos, el ministro siente que esta situación le ha causado un daño moral significativo, preocupándose especialmente por el impacto en sus hijos que residen en el extranjero, a quienes no desea que se les señale injustamente. Con resolución, Benedetti anunció que está trabajando con sus abogados para confrontar las acciones de Washington, comprometiéndose a esclarecer su situación. "Voy a dar pelea, no me voy a esconder, voy a aclarar esto hasta el final", afirmó, mostrando su determinación ante este desafío.