El ministro de Justicia de Colombia denuncia haber sido espiado por funcionarios del Ministerio de Defensa

Archivo - Andrés Idárraga Franco, ministro de Justicia de Colombia. - Europa Press/Contacto/Daniel Romero - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, ha denunciado haber sido espiado por funcionarios del Ministerio de Defensa a través del programa israelí Pegasus, de acuerdo con un informe forense que establece que el seguimiento se dio entre agosto y noviembre de 2025, cuando ejercía como secretario de Transparencia.

Franco ha asegurado que de acuerdo con este estudio, su teléfono móvil fue intervenido más de 8.740 veces entre ese periodo, de las cuales en al menos 124 ocasiones su cámara y micrófono fueron activados de manera ilegal. De igual forma, ha denunciado que le fueron sustraídos 2,3 gigas de información.

El ministro de Justicia ha afirmado que la orden de espiarle procede del dentro del Ministerio de Defensa y responde a su trabajo de investigación y denuncia de casos de corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas.

"Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción", ha señalado en sus redes sociales, donde detalla que el espionaje también ha ido dirigido hacia su familia.

"El caso ya está en la Fiscalía y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", ha dicho, subrayando que "la democracia no se defiende con espionaje", sino "con verdad, justicia y garantías" para quienes denuncian.

Antes de asumir como nuevo ministro de Justicia en octubre de 2025, Franco tenía ya entre manos varias investigaciones sobre corrupción en el seno del Ejército, entre ellas casos de alianzas entre altos mandos y grupos armados, o colaboración con estructuras criminales, además de otros relacionados con el desvío de armas.

EL MINISTRO DE DEFENSA VE "GRAVES" LOS HECHOS

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha calificado de "graves" estos hechos y ha dado orden inmediata de iniciar una investigación, después de haber podido conversar personalmente con su compañero de gabinete.

Se trata de la primera denuncia de este tipo de la que se tiene constancia desde las escuchas ilegales a las que el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sometió a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe.

En septiembre de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya denunció que Pegasus habría sido contratado por la administración de su antecesor, Iván Duque.