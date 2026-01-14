COLOMBIA.- Ministro de Justicia colombiano denuncia espionaje por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa

Archivo - Colombia.- El ministro de Justicia de Colombia denuncia haber sido espiado por funcionarios del Ministerio de Defensa - Europa Press/Contacto/Daniel Romero - Archivo

COLOMBIA, 13 Jan (EUROPA PRESS)

En una denuncia que ha sacudido los cimientos del gobierno colombiano, Andrés Idárraga Franco, recién nombrado ministro de Justicia, reveló haber sido objeto de espionaje por parte de individuos asociados con el Ministerio de Defensa. Este seguimiento ilegítimo, probado por un análisis forense, ocurrió entre agosto y noviembre de 2025, momento durante el cual Franco desempeñaba el cargo de secretario de Transparencia.

Según el informe, el espionaje se ejecutó por medio del software israelí Pegasus, contabilizando más de 8.740 intervenciones en su dispositivo móvil. Es más alarmante aún que en 124 de estas incidencias se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono de su teléfono, resultando en el robo de 2,3 gigabytes de datos personales.

Franco ha señalado, mediante sus plataformas de redes sociales, que el motivo detrás de este ataque directo a su privacidad y seguridad era ensuciar su reputación, en respuesta a sus esfuerzos por desnudar casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. “Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción”, afirmó.

A la luz de estos eventos, el ministro no solo ha llevado el caso ante la Fiscalía, sino que también ha solicitado el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiterando que "la democracia no se defiende con espionaje", sino "con verdad, justicia y garantías" para los que se atreven a denunciar.

En respuesta a la gravedad de estas acusaciones, Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia, reconoció la seriedad de la situación y ordenó el lanzamiento de una investigación exhaustiva. Esta operación marca uno de los incidentes más destacados de intervenir comunicaciones desde las prácticas ilegales realizadas por el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo la presidencia de Álvaro Uribe.

La denuncia de Franco sigue a la alarma que el presidente Gustavo Petro ya había activado en septiembre de 2024, al informar que el software Pegasus había sido contratado durante la administración de su predecesor, Iván Duque, indicando una posible continuidad en las prácticas de vigilancia ilegítimas dentro del estado colombiano.