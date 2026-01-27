Muere un combatiente del ELN en combates con el Ejército de Colombia en su frontera con Venezuela

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la muerte de un combatiente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en combates con las Fuerzas Armadas en la región del Arauca, en la frontera con Venezuela.

Las tropas colombianas han logrado la "neutralización de un integrante del ELN" durante una serie de enfrentamientos desatados en el marco de un operativo en el municipio de Tame, según ha indicado el ministro en redes sociales, donde ha celebrado asimismo que las fuerzas de seguridad hayan "debilitado de manera significativa" a esta organización paramilitar.

"Este resultado afecta directamente la capacidad operativa de esta estructura, al reducir su poder de fuego, limitar su movilidad y alterar sus esquemas de intimidación contra la población civil y la fuerza pública, impactando además sus líneas de control territorial y logística criminal en la región", ha precisado al respecto.

Además del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Colombia han participado de manera coordinada en estas operaciones que han resultado asimismo en "la incautación de armamento que fortalecía su capacidad criminal: un fusil, tres proveedores y material de intendencia" del ELN.

Sánchez ha aprovechado para hacer un llamamiento a los miembros de la guerrilla a "desmovilizarse, acogerse a la legalidad y salvar la vida". "Siempre existe una alternativa", ha defendido.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Gobierno de Colombia han ido a más el último mes, al tiempo que las negociaciones de paz también se han tensado. El pasado 12 de enero, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla para superar el "conflicto social, político y armado" y advirtió de que podría haber acciones militares conjuntas con Venezuela si el ELN "no se une a la paz, abandonando" al país vecino.