COLOMBIA.- Muere combatiente del ELN en enfrentamientos con el Ejército colombiano cerca de la frontera venezolana

Archivo - Colombia.- Muere un combatiente del ELN en combates con el Ejército de Colombia en su frontera con Venezuela - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 27 Jan (EUROPA PRESS)

Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia, anunció el lunes el fallecimiento de un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en Arauca, zona limítrofe con Venezuela.

Las fuerzas colombianas lograron la "neutralización de un integrante del ELN" en el transcurso de varias confrontaciones en el municipio de Tame, como parte de un operativo. Este hecho fue celebrado por el ministro a través de las redes sociales, destacando el significativo debilitamiento de esta organización paramilitar por parte de las fuerzas de seguridad.

"Este resultado afecta directamente la capacidad operativa de esta estructura, al reducir su poder de fuego, limitar su movilidad y alterar sus esquemas de intimidación contra la población civil y la fuerza pública, impactando además sus líneas de control territorial y logística criminal en la región", explicó.

En estas operaciones, coordinadas entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Colombia, se incautó armamento que fortalecía la capacidad criminal del ELN: un fusil, tres proveedores y material de intendencia.

Sánchez instó a los guerrilleros a "desmovilizarse, acogerse a la legalidad y salvar la vida", asegurando que "siempre existe una alternativa".

Este anuncio llega en un momento de incremento en los enfrentamientos entre el ELN y el gobierno colombiano, así como de tensión en las negociaciones de paz. El 12 de enero, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de Acuerdo Nacional por parte de la guerrilla para superar el "conflicto social, político y armado", y sugirió la posibilidad de acciones militares conjuntas con Venezuela si el ELN "no se une a la paz, abandonando" al país vecino.