Muere un oficial de la Policía colombiana en un ataque con explosivos en el norte del país

Imagen de archivo de fuerzas de seguridad colombianas - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con explosivos ocurrido esta pasada madrugada en el norte de Colombia ha matado a un subintendente de la Policía en un nuevo atentado contra una instalación policial que ha condenado sin paliativos el presidente Abelardo De la Espriella.

Rodelo Canchila ha terminado sucumbiendo a las heridas causadas por la explosion ocurrida en la subestación de Policía de San Roque en Curumaní, departamento de Cesar. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Cesar, el atentado habría sido ejecutado mediante el uso de drones explosivos.

La línea de investigación todavía no ha arrojado sospechosos pero las autoridades ya señalaron al Ejército de Liberación Nacional como responsables de un coche bomba que dejó la semana pasada diez heridos en una comisaría de Cauca, también en el norte del país.

"Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos", ha avisado el presidente en redes sociales.

El presidente ha condenado también otro ataque violento ocurrido estas últimas horas: la destrucción la infraestructura del peaje de Mondomo, en el sur del país, una obra que se encontraba en su fase final de construcción sobre la vía Panamericana, en la ruta que conecta a Cali con Popayán. No hay constancia de heridos. En Cali, precisamente, De la Espriella asumió ayer su mandato.