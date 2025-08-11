Muere el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado en junio durante un acto electoral

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldía de la capital de Colombia, Bogotá, ha informado este lunes de la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón.

"La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay", ha señalado en redes sociales después de que la Fundación Santa Fe, el centro en el que permanecía ingresado el senador, informase de que se encontraba en estado crítico por una hemorragia.

El intento de asesinato se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe. Varias personas han sido detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.