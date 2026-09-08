Muere un soldado y otros dos resultan heridos en un campo minado en el suroeste de Colombia

Archivo - Miembros del Ejército de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un soldado del Ejército de Colombia ha fallecido y otros dos han resultado heridos tras la activación de un campo minado en la vía Panamericana, la principal del suroeste del país, tras lo cual una persona ha sido arrestada por su presunta implicación en la instalación del artefacto explosivo.

"Esta mañana, en jurisdicción de Mercaderes, (departamento del) Cauca, cerca del límite con Nariño, un artefacto explosivo (se) ha cobrado la vida de nuestro soldado profesional José Manuel López Villada y ha dejado heridos a los soldados Yeison Andrés Garzón Moreno y Emerson Otálvaro Rico, quienes reciben atención médica", ha informado el presidente del país, Abelardo de la Espriella, en un mensaje en redes.

Seguidamente, tras la "verificación del área", el Ejército colombiano ha capturado "en flagrancia" en el municipio de Taminango, en el departamento de Nariño, en el noreste del país, a un hombre presuntamente relacionado con la instalación del campo minado.

"Será la Justicia la que determine su responsabilidad y sus posibles vínculos con estructuras criminales", ha resaltado De la Espriella aseverando haber dado la orden de "llegar hasta los responsables de este crimen y establecer quiénes lo planearon, financiaron y ejecutaron".

De ese modo, tras advertir de que no permitirá que "los terroristas siembren de minas" en las carreteras del país y "asesinen a quienes protegen a los colombianos", el jefe del Ejecutivo colombiano ha apostillado que "por cada soldado o policía que asesinen" harán "caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado".

Por su parte, el Ejército de Colombia ha informado de la detención de un individuo sobre la vía Panamericana, a la altura del puente Juanambú, en el municipio de Chachagüí, donde ha sido detectado un dispositivo explosivo improvisado y se ha procedido a capturar en flagrancia a un individuo que, "al parecer, se encontraba listo para accionarlo al paso de las tropas".

El mismo, ha agregado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales, "estaría presuntamente relacionado con la explosión registrada horas antes en el sector de Puente de Mayo".

"Las autoridades avanzan en las investigaciones, mientras las tropas mantienen operaciones militares para proteger a la población y la seguridad de quienes transitan por este corredor vial", ha finalizado el Ejército colombiano.