Mueren cuatro militares en un ataque con explosivos de las disidencias de 'Calarcá' en el centro de Colombia

Archivo - Militares colombianos en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Hector Adolfo Quintanar Pere

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha informado este miércoles de la muerte de cuatro de sus militares tras ser atacados con explosivos por hombres armados de las disidencias de las FARC comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', en un área rural del municipio de San José del Guaviare, en el centro del país.

Tropas de las Fuerzas Armadas colombianas, "en el desarrollo de una acción ofensiva contra insurgentes" de la estructura Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá', "fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona".

Los hechos han tenido en la vereda de Buenos Aires, del citado municipio en las últimas horas, según ha detallado el Ejército de Colombia este miércoles en una nota en redes sociales, en la que ha condenado esta "acción terrorista", que ha provocado la muerte de cuatro soldados, además de dejar a otros tres heridos.

"Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros héroes por siempre", ha manifestado el Ejército, que ha detallado que las Fuerzas Armadas colombianas continuarán ejerciendo presión en el sector.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

A pesar de que se mantiene suspendida la orden de arresto contra 'Calarcá' como parte de los intentos del Gobierno por avanzar en las negociaciones de paz, las Fuerzas Armadas colombianas continúan sus operaciones contra el EMBF, mientras la Fiscalía presiona para que se reactive de nuevo.