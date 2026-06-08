Mueren las cuatro personas secuestradas por una de las disidencias de las FARC en el norte de Colombia

Archivo - Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', líder del EMC de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han informado de la muerte de las cuatro personas que fueron secuestradas hace poco más de 24 horas por las disidencias de las extintas FARC, en el municipio antioqueño de Remedios, en el norte de Colombia.

En las últimas horas se ha confirmado la muerte de una cuarta persona cuyo paradero se desconocía tras la incursión de hombres armados en la zona rural de Las Camelias, en Remedios, donde las víctimas trabajaban, informa Blu Radio.

La prensa ha publicado una imagen de las víctimas maniatadas y custodiadas por un hombre armado con distintivos de las disidencias, que según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pertenece al denominado Frente Cuarto del Estado Mayor Central (EMC) de Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

Al frente de este grupo se encuentra Luis Antonio Montoya, alias 'Jhon Fiera', cuyas redes se extienden por otras partes del noreste de Antioquia como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

La Policía ha puesto en marcha una investigación para dilucidar las causa del ataque, que por ahora no están claras. Sin embargo, se especula con que el ataque se produjera en represalia por la ayuda de algún tipo que las víctimas habrían brindado a otros grupos armados con los que el EMC se disputa el territorio.