Mueren dos escoltas de un senador colombiano tras un ataque armado en el este de Colombia

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos escoltas del senador colombiano Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, han muerto tras un ataque perpetrado por hombres armados contra una caravana de vehículos que se dirigía a recoger al político en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

"Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", ha indicado el ministro del Interior colombiano, Armando Bennedetti, en redes sociales.

La caravana de vehículos, procedente del departamento de Norte Santander, se dirigía hacia el municipio de Yopal, donde el senador se encontraba en un mítin de campaña electoral. Los perpetradores se han llevado al asistente conductor y a un ingeniero con destino desconocido, mientras que también han robado una de las camionetas, según ha informado la emisora Caracol.