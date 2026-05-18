Mueren dos militares en enfrentamientos con el Clan del Golfo en el norte de Colombia

Archivo - Soldado colombiano, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Dos militares colombianos han muerto este domingo en un enfrentamiento en un municipio limítrofe con Panamá con supuestos integrantes del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, con quien el Gobierno mantiene un proceso abierto de negociación, incluyendo suspender las órdenes de captura de algunos de sus líderes.

Los hechos han tenido lugar en el municipio de Acandí, en el departamento de Chocó, en un momento en el que los uniformados hacían parte de un operativo para reforzar la seguridad en estas zonas más aisladas de cara a las próximas elecciones del 31 de mayo.

Un sargento segundo y un soldado, pertenecientes al Batallón de Infantería número 46 Voltígeros, han caído durante estos enfrentamientos, según ha informado el Ejército de Colombia en una nota en redes sociales.

"Entregaron su vida en cumplimiento de la misión constitucional de proteger a las comunidades del Chocó frente al accionar criminal del Clan del Golfo. Su valentía, compromiso y honor permanecerán como ejemplo para todos los que vestimos el uniforme de la patria", ha ensalzado el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto.

"A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso mi solidaridad y acompañamiento en este difícil momento. Las operaciones militares continúan con toda la determinación en la región para enfrentar a estas estructuras criminales y preservar la seguridad de la población", ha remarcado López Barreto.

El Clan del Golfo es el mayor grupo criminal que opera actualmente en Colombia y con el que el Gobierno mantiene un proceso de negociación en Doha. Las partes han acordado por el momento establecer zonas de ubicación temporal, en las que albergar a quienes deseen deponer las armas, a medida que avanza el diálogo.

Como parte de este acuerdo, el Gobierno ha solicitado suspender las órdenes de una treintena de cabecillas del grupo para que puedan desplazarse hasta estas zonas --ubicadas en Chocó y Córdoba--, creando nuevamente malestar en la Fiscalía, que ya ha expresado en varias ocasiones sus críticas hacia estas políticas de paz.