Mujer involucrada en el asesinato del senador Uribe sentenciada a más de 21 años de prisión

Archivo - Colombia.- Condenada a más de 21 años de cárcel la mujer que entregó el empleada en el asesinato del senador Uribe - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 24 Feb (EUROPA PRESS)

En una sentencia emitida este lunes por un tribunal en Colombia, Katherine Martínez recibió una condena de 21 años y dos meses de prisión por su rol en el homicidio del senador Miguel Uribe, ocurrido en junio del año anterior. Martínez admitió haber recibido y entregado el arma utilizada en el crimen como parte de un acuerdo con la Fiscalía.

Este dictamen fue pronunciado por una jueza del circuito especializado penal de Bogotá, quien validó los términos acordados entre la defensa de Martínez y la Fiscalía. La acusada enfrentó cargos por "homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", siendo todas estas agravadas.

Según se detalló, Martínez facilitó el traslado del arma de fuego hacia el parque El Golfito donde, posteriormente, se la entregó a Elder José Arteaga Hernández. Este último se la pasó al joven que finalmente disparó contra Uribe, usando una pistola 'Glock' modificada para incrementar su peligrosidad, según comunicó el Ministerio Público.

La familia de Uribe, a través de su defensa, expresó su satisfacción por el "trabajo técnico y estructural de la Fiscalía" y la firmeza de la magistrada al pronunciar la sentencia. Indicaron que esta condena es un avance significativo en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, enfatizaron en que este homicidio no fue un acto espontáneo sino el resultado de una "coordinación" y una "empresa criminal con objetivos políticos", señalando que quedan aún responsables intelectuales y financieros del crimen por identificar y procesar.

Víctor Mosquera, abogado representante, afirmó que se promoverán todas las acciones legales necesarias para detener y sentenciar a aquellos detrás del asesinato.

Miguel Uribe, quien aspiraba a la presidencia bajo el partido conservador, falleció el 11 de agosto de 2025 después de dos meses hospitalizado por las heridas resultantes del ataque perpetrado por un adolescente de 15 años en Bogotá. Hasta la fecha, nueve personas han sido arrestadas en relación con este magnicidio que sacudió a la nación.