Noboa anticipa más excusas en crisis con Petro: "en un mes me saldrán con un cuento más"

Archivo - Noboa sobre la crisis con Petro: "en un mes me saldrán con un cuento más" - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, minimizó la reciente tensión diplomática con Colombia, calificándola de "cuento". En una entrevista para Radio Centro, Noboa expresó su escepticismo frente a las disculpas de Colombia, sugiriendo que este tipo de situaciones seguirá presentándose, especialmente debido al contexto electoral y los problemas internos que enfrenta el país vecino. Además, mencionó la presión que el gobierno de Gustavo Petro está recibiendo por parte de la industria colombiana a raíz de la guerra arancelaria que ambos países sostienen desde hace semanas, la cual ha resultado en una balanza comercial negativa para Ecuador.

A pocos días de una reunión bilateral en Lima, auspiciada por la Comunidad Andina para tratar estos temas, las declaraciones de Noboa ponen de manifiesto la complejidad de la disputa entre los dos países, que no solo concierne a la seguridad fronteriza, sino también a aspectos comerciales. Noboa criticó la gestión de Petro frente al crimen organizado, afirmando que, pese a que Ecuador ha atacado posiciones de grupos criminales dentro de su territorio, Colombia no ha hecho lo suficiente para controlar el movimiento de estos grupos.

El encuentro en la capital peruana se presenta como una oportunidad para abordar estas tensiones. Previo a la reunión, los ministros de Defensa acordaron formar una comisión conjunta para investigar los incidentes en la frontera, lo que podría marcar un paso hacia la resolución de esta crisis diplomática.