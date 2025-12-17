Ocho policías resultaron heridos en ataques atribuidos a las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste colombiano

Archivo - Colombia.- Al menos ocho policías heridos en ataques de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 17 Dec (EUROPA PRESS)

En la madrugada del martes, en el sureste de Colombia, específicamente en el municipio de Buenos Aires, Cauca, un ataque atribuido a las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', dejó un saldo de ocho policías heridos de gravedad. Los agentes, tras ser atacados en la estación de policía, fueron trasladados al hospital del área, desde donde posteriormente se les movilizó vía helicóptero debido a la severidad de sus lesiones, informó la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

Este asalto no solo afectó a la fuerza pública, sino que también causó importantes daños materiales en varios edificios municipales, incluidos la Alcaldía, el Banco Agrario -del cual los agresores robaron una cantidad significativa de dinero- y el hospital local, cuya operatividad se vio obligada a suspenderse temporalmente. "Estas alteraciones provocaron afectaciones a la infraestructura del hospital del casco urbano, que resultó impactado por la onda explosiva. Ventanas, puertas, insumos y equipos biomédicos quedaron dañados", explicó Camargo.

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Colombia lanzó un operativo en conjunto con el Ejército para "identificar, ubicar y judicializar a los responsables de planear y ejecutar estos cobardes ataques", calificados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó vía la red social X que los responsables son las disidencias pertenecientes al narcotráfico lideradas por 'alias Mordisco'. Sánchez criticó duramente estas acciones, señalándolas como falsos "gestos de paz" de parte de quienes se benefician del narcotráfico, sosteniendo que las actividades relacionadas con la cocaína alimentan este tipo de violencia en Colombia.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, a través de una comunicación en redes sociales, alertó sobre la grave situación de violencia en Buenos Aires, atribuyendo los ataques indiscriminados al Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, parte del Estado Mayor Central (EMC), enfatizando la emergencia humanitaria y el riesgo extremo para los civiles, y realizando un llamamiento urgente al cese de las hostilidades que ponen en peligro a la población civil.