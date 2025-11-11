Once miembros del ELN condenados por el reclutamiento de menores en Colombia

COLOMBIA, 11 Nov (EUROPA PRESS)

Un fallo condenatorio fue dictado este lunes por un juez en Antioquia contra once integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluyendo a los cuatro miembros de su "comando central", por el reclutamiento ilícito de más de 50 menores de edad. Este veredicto, anunciado por la Fiscalía colombiana a través de un comunicado, establece que los implicados serán sentenciados en febrero del año 2026.

El proceso reveló un "patrón continuo y sistemático” de incorporación forzada de menores al ELN, utilizando amenazas y engaños, acción atribuida directamente a los máximos liderazgos de la guerrilla. Este método les permitió añadir a sus filas a 60 niños y adolescentes en varios departamentos del país, invadiendo de forma notable la vida y los derechos de 24 mujeres y 36 hombres entre los años 2002 y 2019.

La investigación, llevada a cabo por la Dirección Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos del ente acusador, se enfocó en Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar, documentando exhaustivamente cada uno de los casos de reclutamiento forzado.

Entre los condenados se encuentran Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', quienes son señalados como los líderes principales del ELN, junto a otros siete cabecillas del Frente de Guerra Occidental de la mencionada facción armada ilegal. Este significativo dictamen judicial marca un precedente en la lucha contra el reclutamiento ilícito de menores en Colombia y la persecución de crímenes vinculados a grupos armados en el país.