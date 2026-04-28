La ONU condena la oleada de ataques en el suroeste colombiano y urge a los grupos armados reducir la violencia

Archivo - El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenca, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Manuel Elias - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenca, ha condenado este lunes la oleada de ataques violentos que han sacudido al suroeste del país sudamericano en los últimos días con una veintena de víctimas mortales, al tiempo que ha instado a los grupos armados a reducir la violencia y actuar "respetando a la población civil".

Lo ha hecho a través de un comunicado sobre los últimos ataques atribuidos al Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el cual ha condenado "enérgicamente" las agresiones, así como expresado su "pesar por la pérdida de vidas humanas" y hecho un llamamiento "urgente" a los grupos armados para que reduzcan la violencia y respeten a la población civil del país.

En esa misma línea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ha instado a los grupos armados a "respetar el Derecho Internacional Humanitario", al tiempo que ha pedido que los responsables "sean llevados ante la Justicia" y que las autoridades cumplan con su "obligación de proteger" a la ciudadanía.

Según el último balance de las autoridades, han sido 21 las personas que han muerto y medio centenar las que han resultado heridas en el ataque que tuvo lugar el sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca, sito entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, colofón a alrededor de una treintena de ataques que se prolongaron durante 36 horas en diversos puntos de la región, pero también en las zonas de Valle del Cauca y Nariño.