Operativo del Ejército colombiano contra el ELN en Catatumbo deja siete muertos

Archivo - El ELN confirma estar detrás del secuestro de cinco policías en Tibú, en el noreste de Colombia - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

COLOMBIA, 4 Feb (EUROPA PRESS)

En una operación efectuada en las primeras horas del miércoles, las Fuerzas Armadas colombianas impactaron contra las estructuras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el área de Catatumbo, logrando la muerte de siete presuntos miembros del ELN.

Las acciones militares, que incluyeron bombardeos y movimientos terrestres, se concentraron en distintas posiciones guerrilleras dentro de esta región limítrofe con Venezuela, actualmente en medio de una intensa disputa territorial entre el ELN y el Frente 33, situación que ha desembocado en una severa crisis humanitaria el último año.

Durante los enfrentamientos en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, se confirmó la baja de al menos siete guerrilleros del ELN y la captura de otro. Las Fuerzas Armadas también hicieron público através de redes sociales el decomiso de "abundante material de guerra", que incluye armas de alto calibre, proyectiles, drones y diversos explosivos.

La finalidad de estas operaciones, como resaltó el Ejército, es "salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas". Por su parte, el general Hugo López Barreto, comandante general de las Fuerzas Armadas, subrayó el compromiso de seguir adelante con estas ofensivas en Catatumbo contra el ELN y el Frente 33, ambos acusados de amenazar a la población civil.

Este enfrentamiento se produce justo después de la reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Fuentes indicaron que Petro se comprometió con Trump a "neutralizar" en el menor tiempo posible a cabecillas de estos grupos, incluyendo a Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como 'Pablito' del ELN, y a Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', de las disidencias de las FARC.