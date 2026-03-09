Pacto Histórico gana elecciones al Senado en Colombia y el uribismo se posiciona como oposición

Colombia.- El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado y el uribismo se alza en la oposición - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

COLOMBIA, 9 Mar (EUROPA PRESS)

Este domingo, el Pacto Histórico, liderado por el presidente Gustavo Petro, se consagró como la fuerza más votada para el Senado colombiano, obteniendo cerca del 23% de los sufragios. Esta cifra lo sitúa unos siete puntos por delante del Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, de acuerdo con los resultados preliminares.

La coalición de izquierda, con más de 4,4 millones de votos, equivalentes al 22,7% del total, encabezará el mayor bloque en la Cámara Alta, superando al Centro Democrático que alcanzó un 15,6%, con algo más de 3 millones de votos, según informó la Registraduría colombiana.

Las siguientes posiciones las ocupan el Partido Liberal con un 11,7%, seguido de cerca por Alianza por Colombia (centro) con un 9,8%, y el Partido Conservador con un 9,6%. No muy lejos, el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal) logró un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha) alcanzó un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia quedó con un 4,6%, mientras que otras agrupaciones no consiguieron el umbral requerido para obtener representación.

Estos resultados posicionan al Pacto Histórico como la principal fuerza política del país, marcando un cambio en la dinámica de la oposición que ve al uribismo retomar su liderazgo cuatro años después de haber quedado en cuarto lugar.