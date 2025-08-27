El padre del senador Uribe defiende su precandidatura de las acusaciones de oportunismo

Miguel Uribe Londoño, en el centro de la imagen, durante el entierro de su hijo Miguel Uribe. - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

Miguel Uribe Londoño, padre del finado senador Miguel Uribe, se ha defendido de quienes le han acusado de utilizar el atentado mortal contra su hijo para avanzar como precandidato de Centro Democrático para las elecciones de 2026. "Quienes dicen que soy oportunista probablemente no sean padres", ha dicho.

Uribe Londoño ha asegurado que ha tomado esta decisión desde el "sacrificio" y "no de la ambición" tras sentirse interpelado por el expresidente Álvaro Uribe, quien le animó a asumir el "legado" dejado por su hijo para intentar "salvar Colombia".

"Se inspira en la dignidad de mi hijo y no en la rabia de sus asesinos", ha afirmado este miércoles en una entrevista para Blu Radio, un día después de hacer oficial su aspiraciones presidenciales en un acto celebrado en Bogotá en el que adelantó que la seguridad será eje de su campaña en caso de ser elegido.

"Es una decisión que desea transformar la sangre derramada por miles de mártires que tenemos en este país, como yo, que he tenido las dos más grandes tragedias que puede tener un ser humano", ha dicho, en referencia también a su esposa, Diana Turbay, quien murió durante un secuestro en 1991.

Entre quienes han puesto en duda las motivaciones de Uribe está el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien le ha afeado querer apropiarse de esa herencia política. "El legado de un hijo no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?", reaccionó el mandatario en X.