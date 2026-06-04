Colombia.- Los partidos de Sumar tachan de injerencia "inaceptable" el apoyo de Trump al candidato ultra a los comicios de Colombia

May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: From left to right: United States Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy, Jr; US Secretary of the Interior and Chair, National Energy Council and White House Energy Czar Doug Burgum; U - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que conforman el grupo parlamentario Sumar en el Congreso han tildado de "interferencia inaceptable" a la soberanía de Colombia el apoyo del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, al candidato ultraderechista a los comicios del país latinoamericano, Albelardo de la Espriella.

En un comunicado conjunto Movimiento Sumar, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, Chunta Aragonesista y Partido Verde (antes Verdes Equo) han expresado su preocupación por la "injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral colombiano" a traves de las expresiones públicas de respaldo de Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

En contraposición, realizan un llamamiento a la participación en la segunda vuelta de estos comicios y traslada su apoyo a la candidatura de izquierdas que encabezan Iván Cepeda y Aída Quilcué, al defender que son la "garantía de una Colombia soberana, en defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos".

"En un momento decisivo para el futuro del país, consideramos que esta candidatura representa la defensa de la soberanía, la democracia, la paz y los avances sociales alcanzados en los últimos años frente a quienes defienden la lógica de la guerra interna y la regresión democrática. La prioridad es que en Colombia no vuelva la guerra", han zanjado.