Petro aboga por una alianza contra el narcotráfico con todos los países americanos y sin "fundamentalismos"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reivindicado este miércoles la importancia de apostar por una alianza contra el narcotráfico de la que formen parte "todos los países de las Américas" y donde impere la "unidad" frente a los "fundamentalismos ideológicos", en unas declaraciones en las que ha lamentado que Bogotá no haya sido invitada al Escudo de las Américas impulsado por Estados Unidos.

"Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas", ha insistido el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha afeado que "ni a Brasil, ni a México, ni a Colombia" se les haya invitado al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con la que éste busca crear una "coalición militar" contra cárteles del narcotráfico.

Según ha defendido el líder sudamericano --en respuesta a unas declaraciones del mandatario estadounidense en las que asegura que sí contaron con los tres países para la referida cumbre del Escudo de las Américas--, Brasil, Colombia y México son "claves en la lucha contra el narcotráfico", pese a que, ha lamentado, no fueron invitados "y no por voluntad del presidente Trump".

Convencido de que es un "error sustancial" convertir una "alianza antinarcotraficante" en una "alianza ideológica", Petro ha abogado por "rescatar la integración latinoamericana y del Caribe" por encima de las "diferencias ideológicas entre gobiernos".

Cabe señalar que este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó en rueda de prensa que Colombia no había sido invitada a la cumbre porque el Ejecutivo colombiano no ha mostrado el suficiente "nivel de cooperación" que la Administración norteamericana espera.

CONVERSACIONES CON SHEINBAUM Y LULA

Este mismo miércoles, el Gobierno de México ha informado que su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha conversado con su par en Colombia ahondando en la importancia de "fortalecer el diálogo y la diplomacia" en tanto que "instrumentos para alcanzar la paz en el mundo".

En ese mismo intercambio, según ha precisado la Casa de Nariño, además de abordar temas como la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo o la unión latinoamericana, el país norteamericano ha confirmado que participará en la Cumbre CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)-África, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, estando Bogotá representada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

A su vez, Petro ha sostenido una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien ha dialogado sobre la importancia de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña en el marco de la Cumbre CELAC-África. Ambos mandatarios, además, han confirmado su asistencia al evento 'En defensa de la democracia', que se desarrollará en Barcelona el 18 de abril.