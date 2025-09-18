Petro acepta la dimisión de ministro de Igualdad tras tachar su suspensión de "innecesaria" y "homofóbica"

Archivo - El hasta ahora ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián - MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE COLOMBIA EN X

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha aceptado este miércoles la renuncia como ministro de Igualdad de Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido este lunes de manera temporal por un tribunal de Colombia por incumplir con la cuota de género establecida legalmente --una medida que el mandatario tachó de "innecesaria" y "homofóbica"--, y ha designado como nueva ministra a la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

Así lo ha hecho público el propio DAPRE, que ha difundido a través de su perfil en la red social X el decreto, firmado por Petro, en el que se estipula tanto la aceptación de la dimisión de Florián como el nombramiento de Rodríguez, que se produce, además, "sin desvincularse de las funciones del cargo del cual es titular".

El mandatario colombiano ha elegido así Rodríguez compatibilice ambos cargos después de que un tribunal de Cundinamarca solicitase, a raíz de una demanda, la suspensión de su nombramiento alegando que "se generaba un perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres" al violar la ley de cuotas que ordena que al menos el 50 por ciento de los Ministerios esté ocupado por mujeres.

En el momento del registro de la demanda, apenas nueve de las 19 carteras estaban ocupadas por mujeres, por lo que su participación no era acorde a la normativa establecida. Con todo, el pasado jueves Gloria Patricia Perdomo fue designada como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en sustitución de Julián Molina, devolviendo así a la legalidad al Gabinete.

Por su parte, el ministro Florián aseguró que su participación en el gabinete no podía declararse un incumplimiento de la ley de cuotas por no considerarse "hombre hegemónico", sino persona con género fluido. A su vez, Petro calificó la sentencia como "innecesaria" y "homofóbica", afirmando que "si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona".