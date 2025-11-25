Petro acusa a la CIA de intentar derrocar su gobierno mediante la filtración de información falsa a medios

Archivo - Colombia.- Petro acusa a la CIA de querer tumbar su Gobierno filtrando información errónea a los medios de comunicación - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

COLOMBIA, 25 Nov (EUROPA PRESS)

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, atribuyó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) la difusión de informaciones que implican a miembros de la seguridad estatal con disidencias de las FARC lideradas por 'Calarcá'. Petro criticó las acciones de la CIA, sugiriendo que buscan influir en la opinión pública para beneficiar los intereses estadounidenses. "Tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del Gobierno de su país", cuestionó el mandatario.

El comentario del presidente colombiano se produce luego de un reportaje de Caracol Radio, que expuso al general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de favorecer las actividades del grupo armado de 'Calarcá', cuyo nombre verdadero es Alexánder Mendoza. Petro dudó de la fiabilidad del informe, argumentando que, basado en investigaciones previas, las acusaciones contra Huertas y Mejía son falsas.

Según declaró Petro, aunque sí recibió informes de la CIA sobre oficiales corruptos, su análisis concluyó que las acusaciones no eran precisas. Detalló que se mencionó incorrectamente la asociación con grupos armados, indicando que las supuestas actividades estaban relacionadas con el ELN y no con las acusadas. Petro además ofreció una perspectiva sobre cómo la corrupción en Colombia, alimentada por el narcotráfico, podría desvirtuar información y proteger intereses criminales dentro de las fuerzas armadas.

El presidente también advirtió sobre los esfuerzos de la CIA por desacreditar su gobierno siguiendo órdenes de Washington, insinuando que tanto narcotraficantes como políticos estadounidenses buscarían su salida del poder por diferentes motivos. Petro confía en que el presidente Donald Trump se dé cuenta de la manipulación en los informes que recibe, los cuales estarían influenciados por el narcotráfico.

Por otro lado, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, han iniciado investigaciones en torno a estas acusaciones, incluyendo el análisis de conversaciones entre guerrilleros que insinuarían apoyo a la campaña presidencial de Petro. Tanto el general Huertas como la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, han negado cualquier vinculación con las disidencias de las FARC, cuestionando la credibilidad de las pruebas presentadas en su contra. Márquez específicamente desmintió las acusaciones, atribuyendo los mensajes de WhatsApp a delincuentes que usan su nombre indebidamente.

'Calarcá', líder de una fracción de las disidencias de las FARC, ha mostrado apertura hacia una negociación con el gobierno, en contraste con otras facciones en confrontación con el Estado.