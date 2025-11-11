Petro acusa a senador estadounidense de "fraguar" plan para su encarcelamiento

COLOMBIA, 10 Nov (EUROPA PRESS)

El domingo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, lanzó fuertes señalamientos contra el senador de Estados Unidos por el estado de Ohio, Bernie Moreno, a quien acusó de intentar "fraguar" un complot con las autoridades estadounidenses para encarcelarlo. "Este plan fraguado por Bernie Moreno (...) haciéndome pasar como narcotraficante", expresó Petro a través de su cuenta en la red social X, indicando que el motivo detrás de estas acciones es una "venganza" por debates promovidos anteriormente acerca de supuestos casos de corrupción.

Petro afirmó que el plan tiene como objetivo apresarlo, aunque defendió que no está implicado en ningún delito. Recordó que ha dedicado años de su vida, tanto en el parlamento como en el gobierno, a exponer los vínculos entre el poder político tradicional de Colombia y el narcotráfico. "Esto se volvió un problema de seguridad nacional", declaró.

El mandatario también mencionó que la izquierda colombiana ha sido víctima de la alianza entre el narco y el poder político tradicional, acusando a la extrema derecha de intentar "destruir" su gobierno actual por ser progresista. Según Petro, este es un intento de hacer que América Latina se alinee de manera obediente a intereses externos que no respetan la soberanía y la democracia.

Las declaraciones del presidente surgen tras un informe de la revista colombiana Cambio, que reveló una supuesta estrategia durante la administración de Donald Trump para sancionarlo y posiblemente encarcelarlo, basándose en una fotografía capturada en la Casa Blanca. En la imagen mencionada, se veían figuras como los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, junto a otros funcionarios sosteniendo una carpeta con imágenes de Petro y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, vestidos con uniformes de reclusos en Estados Unidos.

Petro reiteró que esta conspiración, convencida por Moreno, se basa en la falsa creencia de que Venezuela financió su campaña, una hipótesis ya examinada y descartada por la derecha dominante en la institución electoral colombiana. Criticó al gobierno de Estados Unidos por aceptar estas "fake news", señalando el desprecio hacia el pueblo colombiano y el fracaso de la estrategia antidrogas en el país, que no ha reducido el consumo de cocaína en Estados Unidos.