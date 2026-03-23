Petro afirma nunca haber conversado con un narcotraficante

Colombia.- Petro asegura que "nunca" ha hablado con un narcotraficante - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

COLOMBIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano Gustavo Petro se defendió vehementemente de las acusaciones que sugieren vínculos con el narcotráfico y una posible financiación ilegal de su campaña presidencial con dinero procedente de actividades ilícitas. Este pronunciamiento sucede tras conocerse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre el asunto.

Petro, a través de sus redes sociales, afirmó que nunca en su vida conversó con narcotraficantes. "Como bien sabe 'El Espectador', en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes", expresó, refiriendo a su extensa carrera dedicada a denunciar los nexos entre políticos colombianos y el narcotráfico, lo cual, según dijo, puso en peligro su vida y forzó a su familia al exilio durante la llamada "época de la gobernanza paramilitar".

El mandatario también recalcó que, durante su campaña a la Presidencia en 2020, rechazó recibir donaciones tanto de banqueros como de narcotraficantes, afirmando que investigaciones intensas no han encontrado "ni un solo peso" del narcotráfico financiando su candidatura. "Es mi orden y mi principio personal como líder político", sostuvo, viendo en este proceso en Estados Unidos una oportunidad para desmontar las acusaciones hechas por la extrema derecha colombiana.

El Gobierno de Colombia, por su parte, manifestó que hasta el momento "ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna" respecto a las investigaciones contra Petro, criticando la falta de fundamento jurídico y fáctico en la información divulgada.

La embajada de Colombia en Estados Unidos hizo un llamado a interpretar las publicaciones con cautela, enfatizando en la consistente lucha de Petro contra la criminalidad, tanto dentro del país como durante su exilio, y su compromiso con la justicia y el Estado de derecho.

Este escenario surge en medio de la estabilización de las relaciones entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de un período marcado por amenazas y acusaciones, incluyendo una descripción de Petro por parte de Trump como un "lunático con problemas mentales" y la mención de una posible intervención militar que antecedió a una operación en Caracas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El contexto de estas revelaciones coincide con la campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, cercano a Petro, se perfila como favorito para las elecciones del 31 de mayo.