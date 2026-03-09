Petro afirma que Trump "no cree en sanciones"

Archivo - Colombia/EEUU.- Petro asegura que Trump "no cree en sanciones" - PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 4 Feb (EUROPA PRESS)

En una reciente visita a la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, donde discutieron diversos temas en un ambiente descrito por Petro como de igualdad y respeto mutuo. Durante la reunión, Trump compartió su visión sobre las sanciones, mencionando “Lo que dijo Trump durante la reunión es que él no cree en sanciones, que no las ve en este caso particular. No las ve racionales”, según reveló Petro. Este diálogo marca un momento importante en la relación entre ambos países, tras un año lleno de tensiones.

Petro enfatizó la importancia de construir las relaciones bilaterales basadas en la libertad y no en sanciones, argumentando que es el camino hacia soluciones reales y efectivas. Además, restó importancia a las sanciones que se levantaron recientemente contra él, permitiéndole viajar a Estados Unidos, y subrayó su invitación a Trump para visitar Cartagena, destacando la belleza y calidez de la ciudad.

En otro tema de relevancia bilateral, Petro propuso una "operación común" entre los ejércitos de Venezuela y Colombia para combatir a la guerrilla del ELN, que opera en la frontera entre ambos países. Esta propuesta, según Petro, busca derrotar a aquellos que se mantienen al margen de la ley mediante el narcotráfico, e invitó a los campesinos a reemplazar los cultivos de hoja de coca por otros más legales como el cacao o el café.

El tono positivo del encuentro se reflejó en las declaraciones de ambas partes, a pesar de los comentarios previos de Trump sobre Petro y la situación en Colombia. Este encuentro simboliza un paso adelante en la superación de diferencias y en la búsqueda de objetivos comunes en temas de narcotráfico, política migratoria y cooperación bilateral. Tras la reunión, se observa un ambiente de cooperación y entendimiento mutuo que podría traducirse en acciones concretas en el futuro cercano.