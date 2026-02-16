Petro anima a los colombianos a manifestarse este jueves en apoyo del aumento del salario mínimo

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha alentado a sus compatriotas a acudir este jueves a las manifestaciones en apoyo del aumento del salario mínimo vital, después de que la semana pasada el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional su aplicación y exigiera al Gobierno un nuevo decreto.

"El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital. No solo es argumento jurídico, sino también con la fuerza del pueblo trabajador", ha animado Petro en un discurso al país este domingo por la noche para defender la medida.

Petro ha denunciado que "intentan acabar con el decreto antes de que finalice febrero" y ha afeado a quienes han querido hacer creer que la subida del 23,7% del salario mínimo iba a provocar un aumento de los precios y la inflación.

Como ya reaccionara la semana pasada tras conocer la noticias, Petro ha insistido nuevamente que el salario mínimo se mantiene" hasta que se publique el nuevo decreto que exigió el Consejo de Estado y para el que dio ocho días al Gobierno, plazo que ya ha adelantado el presidente colombiano es insuficiente.

"Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más", ha señalado Petro, quien ha explicado que pedirá explicaciones al Consejo de Estado sobre ciertos alegaciones, a su juicio, ambiguas.

"El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", ha enfatizado Petro.

El incremento para 2026 asciende hasta los 1,7 millones de pesos colombianos (unos 400 euros), que podrían llegar hasta los dos millones (460 euros) si se incluyen las ayudas al transporte. Se trata de una subida del 23,7 por ciento con respecto a 2025, que beneficiaría a 2,4 millones de trabajadores.

No obstante, el Consejo de Estado decididó suspender temporalmente su aplicación al considerar que no contaba con suficiente base técnica, por lo que exigió un nuevo decreto en el que se incluyera, por ejemplo, como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad certificada de manera oficial, la inflación real del año anterior, o el crecimiento del PIB, entre otros.