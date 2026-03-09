COLOMBIA.- Petro anuncia importación de gas venezolano "muchísimo más barato"

Archivo - Petro anuncia que importará gas venezolano "muchísimo más barato" - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 12 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló planes para importar gas de Venezuela a precios considerablemente bajos, marcando un importante acuerdo durante un discurso en Chaparral, Tolima. Este anuncio, realizado a pocos días de su reunión en la Casa Blanca con Donald Trump el 3 de febrero, subraya un interés mutuo en la colaboración energética entre Colombia y Venezuela.

Petro destacó que "Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", señalando las ventajas económicas de esta importación para Colombia. Además, este acuerdo sigue a la aprobación de una reforma en la legislación venezolana sobre hidrocarburos, que permite la participación del sector privado en la explotación petrolera. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sostuvo reuniones con importantes compañías energéticas, incluida la española Repsol, buscando fomentar la inversión en el sector petrolero del país.

Por otro lado, Estados Unidos muestra una postura más flexible respecto a las sanciones previamente impuestas a Venezuela. Desde el 7 de enero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. permitió la venta y transporte de petróleo venezolano a nivel mundial. Tal medida busca apoyar la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana después de la intervención militar que llevó a la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este conjunto de movimientos estratégicos en la política y economía energética subraya un momento clave en las relaciones entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos, con implicaciones importantes para el mercado energético global.