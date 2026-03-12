Petro anuncia una nueva operación militar con "éxito" contra las disidencias de las FARC en Valle del Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 11 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el miércoles una exitosa operación militar llevada a cabo en Bajo Calima, Valle del Cauca, dejando un saldo de cinco miembros del frente Jaime Martínez, perteneciente a la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las desaparecidas FARC, fallecidos. "Operación de la Armada Nacional en el Bajo Calima, cinco personas muertas, cuatro sometidas y un capturado de la columna Jaime Martínez, de los narco grupos de 'Marlon'. Fueron incautados trece fusiles", comunicó Petro a través de las redes sociales.

La acción militar, que se enmarca en la lucha contra el narcotráfico, apuntó específicamente a la facción liderada por 'Marlon', cuyo nombre real es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, uno de los principales líderes del EMC de las FARC bajo la jefatura de Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco'.

Esta operación se inserta en una serie de esfuerzos por parte del gobierno colombiano por neutralizar al grupo liderado por 'Mordisco'. En los últimos días, dos hermanos del líder quedaron detenidos y el martes se registró la muerte del aliado Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', líder del Frente 18, y de otros siete miembros del grupo en un bombardeo ejecutado por el Ejército en Ituango, demostrando el compromiso del Estado en la lucha contra las estructuras narcotraficantes y armadas en el país.