Petro apuesta por prescindir del petróleo en plena crisis en el estrecho de Ormuz

Participa en la IV Reunión en defensa de la democracia junto a Pedro Sánchez y varios líderes de la izquierda

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este sábado que una reapertura del Estrecho de Ormuz supone una pacificación que debe hacer reflexionar a la humanidad sobre una nueva agenda: "Esa agenda tiene que ser construida fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía", ha defendido.

Para él, la guerra en Oriente Próximo es "uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo, fuera del genocidio de Gaza", y ha pedido construir un proceso de paz serio, que ponga sobre la mesa una solución de dos Estados en Palestina y la necesidad de buscar alternativas al petróleo.

El dirigente colombiano ha hecho estas declaraciones a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia auspiciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y junto a una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas de todo el mundo.

Preguntado por si considera que esta cumbre es anti-Donald Trump, Petro ha respondido que es un encuentro "por una alternativa en el mundo, no contra", y ha descrito esta reunión como un faro en medio de la confusión y de la equivocación del actual desorden global peligroso para toda la humanidad.

PRESIDENTA DE IRLANDA

Por su parte, la presidenta electa de Irlanda, Catherine Connolly, ha pedido que no se normalice la guerra, los desplazamientos masivos y las muertes: "Es algo que necesitamos mirar y examinar", y ha añadido que defenderá esta visión en favor de la paz en todos los foros.

La líder irlandesa ha señalado que el título del encuentro, 'En defensa de la democracia', es una muestra del momento actual, tras lo que ha alertado de que la situación es "sin duda peligrosa" para la democracia.

A su vez, el vicecanciller de Austria, Andreas Babler, dijo que quieren construir una alianza de la razón, que se preocupe por valores diplomáticos, por la ley internacional y la cooperación multilateral.