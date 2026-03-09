COLOMBIA.- Petro argumenta inconstitucionalidad en la decisión del Consejo de Estado sobre anulación del aumento del salario mínimo

Archivo - Colombia.- Petro señala que la decisión del Consejo de Estado de tumbar la subida del salario mínimo es inconstitucional - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó ante la medida del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el incremento del salario mínimo, previsto en un 23%. Petro considera que esta acción "vulnera la Constitución" y ha hecho un llamado a la población a pronunciarse al respecto. "El Poder Judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió", enfatizó el mandatario.

Petro aseguró que, aunque respeta la decisión judicial, su administración seguirá actuando conforme a la Constitución. Según expresó en sus redes sociales, "Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario". Con esto, Petro invita a los trabajadores a expresar su opinión sobre esta cuestión, reiterando que su gobierno busca desde el inicio "la construcción de un pacto social de la vida y de la paz".

El Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para que presente un nuevo decreto, que debe considerar aspectos legales como la meta de inflación establecida por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad avalada oficialmente, la inflación real del año anterior y el crecimiento del PIB.

El año anterior, se aprobó un incremento del salario mínimo para 2026, estableciendo una cifra de 1,7 millones de pesos colombianos (cerca de 400 euros), que podría aumentar hasta los dos millones al incluir ayudas para el transporte. Este aumento, del 23,7% respecto al año 2025, beneficiaría a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores. Petro ha destacado la importancia de este debate, apuntando hacia un posible diálogo o confrontación social y política con el gran capital.