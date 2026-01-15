Archivo - Colombia/EEUU.- Petro ve "determinante" su encuentro con Trump el próximo 3 de febrero - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 15 Jan (EUROPA PRESS)

El próximo 3 de febrero se llevará a cabo un encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de crecientes tensiones entre ambos países. El anuncio fue hecho por el presidente colombiano durante un Consejo de Ministros, donde argumentó que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han intensificado, especialmente entre los gobiernos y presidentes.

El presidente Petro manifestó su expectativa sobre los resultados de la reunión, aunque no detalló el contenido de la misma. Destacó la importancia del diálogo para las relaciones bilaterales, actualmente marcadas por las advertencias de Estados Unidos sobre una posible intervención militar en Bogotá. "Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo", expresó. Esta declaración llega luego de que Trump anunciara, tras una conversación telefónica con Petro, que lo recibiría en la Casa Blanca, considerando que el encuentro sería muy beneficioso para ambos países, pero enfatizando la necesidad de impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

El tema del narcotráfico y la situación en Venezuela formaron parte de la conversación previa entre los dos líderes. Este anuncio ocurre después de que Petro advirtiera sobre la posibilidad de retomar su pasado guerrillero en respuesta a lo que calificó como "amenazas ilegítimas". En respuesta, Trump ha manifestado su disposición a repetir en Colombia una operación militar similar a la ocurrida en Venezuela, criticando al gobierno colombiano por lo que considera complicidad en la producción y venta de cocaína hacia Estados Unidos.