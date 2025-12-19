Petro contesta a Maduro y asegura que "no tiene que dar órdenes" al Ejército de Colombia

Archivo - Petro responde a Maduro que "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

COLOMBIA, 19 Dec (EUROPA PRESS)

En una declaración reciente, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las sugerencias del líder venezolano Nicolás Maduro, quien propuso que los ejércitos de Colombia y Venezuela se unieran para enfrentar lo que describió como hostilidades de Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a su lucha contra el narcotráfico. Petro acentuó que Maduro "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano, subrayando la independencia y soberanía de las fuerzas armadas de su país.

El mandatario colombiano enfatizó que la cooperación entre dos naciones solo es posible a través de la soberanía popular y el poder constituyente, descalificando cualquier forma de mando exterior sobre las fuerzas militares colombianas. Recordó el caso del ELN (Ejército de Liberación Nacional) como único grupo armado binacional entre Venezuela y Colombia, criticando sus acciones relacionadas con el narcotráfico y la violencia contra los campesinos. Petro declaró que este grupo es un enemigo común de ambos países y que su desarme podría transformar esa relación adversa.

Este intercambio de declaraciones se dio luego de que Maduro llamara a las fuerzas militares colombianas a una "unión perfecta" contra las políticas de Estados Unidos, fomentando un espíritu de hermandad grancolombiana para proteger la soberanía y promover la paz regional. Este llamado de Maduro se produjo en medio de un incremento en las tensiones con el gobierno estadounidense, particularmente después de que el presidente Donald Trump implementara un bloqueo "completo y total" a los petroleros venezolanos, una medida que Caracas ha denunciado vehementemente como una agresión.

Como respuesta a estas tensiones, Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, denunciando las acciones de Estados Unidos como una grave amenaza para su soberanía y estabilidad. Petro, por su parte, reitera la postura de Colombia en el escenario internacional, defendiendo la autonomía de su nación frente a las presiones externas y enfatizando la importancia de la soberanía y la cooperación basada en el respeto mutuo.