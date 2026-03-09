Petro convoca a los colombianos a protestar este jueves en favor del incremento del salario mínimo

Archivo - Colombia.- Petro anima a los colombianos a manifestarse este jueves en apoyo del aumento del salario mínimo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 16 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos colombianos a unirse a las manifestaciones este jueves en defensa del incremento del salario mínimo vital, tras la suspensión temporal dictada por el Consejo de Estado. Durante un discurso dirigido a la nación el domingo por la noche, Petro insistió en la importancia de respaldar este aumento en las plazas públicas de Colombia, destacando que la lucha no solo se basa en argumentos jurídicos, sino también en "la fuerza del pueblo trabajador".

El mandatario expresó su preocupación por los intentos de anular el decreto antes de que termine febrero y criticó las afirmaciones de que el incremento del 23,7% en el salario podría impulsar la inflación y el alza de precios. A pesar de la decisión del Consejo de Estado de la semana pasada de exigir un nuevo decreto, Petro aseguró que el salario mínimo se mantendrá, aunque admitió que el plazo de ocho días otorgado por el tribunal es insuficiente. Anunció su intención de solicitar una aclaración sobre algunas afirmaciones que considera ambiguas, para luego ajustar el decreto conforme a lo requerido.

"El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", afirmó Petro, subrayando su compromiso con la medida. El aumento propuesto eleva el salario mínimo a 1,7 millones de pesos colombianos (aproximadamente 400 euros), con la posibilidad de alcanzar los dos millones (460 euros) incluidas las ayudas al transporte. Este ajuste representaría un beneficio para alrededor de 2,4 millones de trabajadores.

La necesidad de esta medida surge tras la decisión del Consejo de Estado de pausar la implementación del decreto por no basarse en suficientes criterios técnicos. El organismo solicitó incluir aspectos como la meta de inflación estipulada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad oficialmente certificada, la inflación real del año anterior y el crecimiento del PIB, entre otros, en una nueva versión del decreto.