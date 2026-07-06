Petro cuestiona la propuesta de seguridad de De la Espriella y la compara con el ICE de EEUU

Archivo - Gustavo Petro (archivo) - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este lunes la propuesta de seguridad planteada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, y la ha comparado con el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras criticar su estrategia represiva contra la juventud en los barrios populares.

"La estrategia ICE ha causado mucho dolor, violencia y muerte en Estados Unidos. Abelardo quiere hacer unos ICE para enfrentar la juventud en los barrios populares de las grandes ciudades. Eso no traerá sino más violencia y muerte", ha apuntado Petro en redes sociales.

El mandatario ha destacado que que la seguridad urbana ha mejorado en la mayoría de ciudades del país, excepto en Barranquilla. "Se desplomó el feminicidio, se desplomó el hurto a celulares, residencias y comercio, se ha reducido el secuestro", ha destacado.

De la Espriella ha adelantado que el mismo día que asuma la Presidencia, el 7 de agosto, firmará un decreto para crear los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia contra delitos como la extorsión, los homicidios y los atracos.

"Responder con fuerza en los barrios populares podría agravar la conflictividad social", ha advertido Petro. "Con seis megacárceles se hacen 30 sedes universitarias y disminuye así mucho más el delito", ha añadido.

Petro ha convocado además a sus simpatizantes a una movilización prevista para el 20 de julio. "¡No pasarán! 20 de julio a las calles", ha apelado.