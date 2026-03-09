Petro da luz verde a comisión "independiente" para investigar vínculos del ELN con narcotráfico

Archivo - Colombia.- Petro acepta la creación de una comisión "independiente" que determine lazos del ELN con el narcotráfico - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 16 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este domingo su compromiso con la creación de una comisión internacional para explorar los posibles vínculos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con actividades de narcotráfico, respondiendo así a una sugerencia del líder del grupo armado, Antonio García.

"El ELN debe comprender que su camino hacia la paz implica desvincularse del narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional que verifique esta separación. Acepto", declaró Petro en sus redes sociales.

Petro insistió en que la comisión debe ser "científica e independiente" de cualquier autoridad gubernamental, añadiendo que los resultados obtenidos por esta deberán ser compartidos con el Consejo sobre Drogas de Naciones Unidas.

En adición, el jefe de estado se comprometió a apoyar decididamente la sustitución de cultivos de coca en la región del Catatumbo, un área predominantemente bajo la influencia del ELN, en la frontera con Venezuela. Este proyecto busca beneficiar directamente a los campesinos y sus asociaciones, sin importar su orientación ideológica.

La respuesta del presidente colombiano ocurre tras la captura de tres miembros destacados del ELN, conocidos bajo los alias de 'Calilla', 'Perro', y 'Zancudo', esto como parte de una serie de acciones contra la infraestructura financiera del grupo.

La proposición de García se dio a conocer a través de un video emitido el 20 de enero, en el cual apelaba por un "acuerdo nacional" con el gobierno para solucionar la "crisis estructural y el conflicto social, político y armado" que, según él, ha azotado Colombia.

En esa misma declaración, García afirmó que no existen evidencias concretas que asocien al ELN con el tráfico de drogas. "Tanto las agencias norteamericanas, la DEA, la CIA, el FBI, como la inteligencia y las fuerzas militares colombianas, y la Policía, tienen información suficiente que demuestra que el ELN no está involucrado en narcotráfico. Las acusaciones son meramente suposiciones sin datos claros sobre contextos, personas, lugares o infraestructuras. Por lo tanto, el ELN está tranquilo porque sabe que no debe ni tiene nada", sostuvo.