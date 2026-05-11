Petro decreta luto nacional por el asesinato del periodista Mateo Pérez

Archivo - Bandera de Colombia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decretado dos días de luto nacional por la muerte del periodista Mateo Pérez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este viernes por las autoridades tras su desaparición, y la del que fuera vicepresidente del país entre 2014 y 2017.

"Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras", ha señalado el mandatario en sus redes sociales, una medida que afectará a todo el territorio nacional por un período de 48 horas.

Su anuncio llega en una jornada en la que tiene lugar el homenaje a Vargas Lleras --que falleció el pasado 8 de mayo-- en la Catedral Primada de Bogotá y a la que ha acudido la vicepresidenta, Francia Márquez, en representación del Ejecutivo colombiano.

Asimismo, se produce después de que el pasado viernes las autoridades hallaran el cuerpo sin vida del periodista y estudiante de 23 años Mateo Peréz, desaparecido durante días y cuyo asesinato se ha atribuido a una escisión del Frente 36, una de las disidencias de las FARC, si bien han negado haber ordenado su muerte.

El periodista -desaparecido desde el pasado martes- se encontraba en la vereda de El Palmichal, en el municipio de Briceño, al noroeste del país, "realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando fue reportada su desaparición", según ha informado la ONG colombiana Indepaz.