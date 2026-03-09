COLOMBIA.- Petro decreta protección del salario mínimo en Colombia y lo llama "un pacto por la vida"

Archivo - Petro firma un decreto para blindar el salario mínimo en Colombia: "Es un pacto por la vida" - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

COLOMBIA, 20 Feb (EUROPA PRESS)

En un movimiento histórico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó recientemente un decreto para garantizar el mantenimiento del salario mínimo en el país, describiendo esta acción como un "pacto por la vida". Esta decisión viene a cumplir con las solicitudes del Consejo de Estado, el cual había solicitado una justificación más detallada y técnica para el incremento salarial previamente anunciado.

El decreto establece el salario mínimo en la misma cuantía que se había determinado en diciembre de 2025, en respuesta a las demandas del Consejo de Estado por un análisis más profundo que incluyera estudios sobre la productividad laboral y un análisis detallado de la canasta de productos básicos. "El salario mínimo es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia", afirmó Petro.

Este aumento del salario mínimo, que se mantiene en un 23,7% alcanzando los 2 millones de pesos colombianos mensuales (aproximadamente 459 euros), incluyendo ayudas para el transporte, es descrito por el presidente como crucial para "La Colombia vital. Progresar y abrir las oportunidades para todas y todos", reiterando su importancia a través de sus redes sociales.

La decisión de firmar el decreto en diciembre se produjo tras el fracaso de las conversaciones entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos para llegar a un consenso sobre el aumento. Sin embargo, este incremento ha sido el mayor en décadas, generando críticas de sectores empresariales y económicos.

Ante la solicitud del Consejo de Estado por una justificación más robusta del incremento, el Gobierno ha respondido con este nuevo decreto. "Hemos metido todo lo que se nos ha pedido (...) y ahora tenemos el nuevo decreto", explicó Petro, marcando un precedente en la política salarial del país.