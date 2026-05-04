Petro defiende que las armas con las que se mata a civiles en el suroeste de Colombia proceden de Ecuador

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este domingo que "las armas con que matan civiles" en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, proceden de Ecuador, una afirmación que no ha respaldado con datos pero conectada a la petición que lanzó hace una semana, al calor de las últimas oleadas de ataques en esa zona, de que se investigara si los explosivos empleados en tales atentados procedían de la vecina nación, atribuyendo el propósito de "sabotear las elecciones (presidenciales) para que gane la extrema derecha".

"Las armas con que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha alegado saber que "sectores de la extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido una especie de estrategia para que gane la extrema derecha de (el expresidente Álvaro) Uribe con su candidata (Paloma Valencia, del Centro Democrático) olvidando que es esa extrema derecha colombiana la principal aliada del narcotráfico".

A renglón seguido, el inquilino de la Casa de Nariño ha afeado que lo hayan acusado de "tener nexos con bandas" cuando, ha remarcado, "son estos políticos del Ecuador los que tienen los nexos y lo usan", unas palabras que entroncan con las constantes tensiones que mantiene con su homólogo en Quito, Daniel Noboa, a quien anunció que le interpondría una demanda penal después de que este último cuestionara la supuesta reunión de Petro con el narcotraficante ecuatoriano José Aldofo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"Se burlaban de conexiones entre la banda de Los Choneros del norte del Ecuador que dirigía alias 'Fito', y el Gobierno de Noboa", ha criticado el jefe del Ejecutivo colombiano agregando que "lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia" y a su "Gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos de Ecuador ligados al narcotráfico".

Es esa "ligazón entre política, poder y narcotráfico" la que, ha subrayado Petro, "eleva el poder del narco y la violencia", explicando por qué su país limítrofe "se convirtió en el mayor exportador del mundo de cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia".

Por otra parte, el líder colombiano ha considerado que ese supuesto tándem conformado por Quito y la extrema derecha colombiana persigue el objetivo de "destruir del proceso de paz con organizaciones armadas en Colombia que han decidido desmantelar las economías ilícitas, especialmente en el sur de Colombia".

Tanto es así que ha garantizado que "desde" Ecuador "se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos en el sur de Colombia", algo que, ha opinado, "no le gusta a la mafia ecuatoriana y sus políticos".

"Han buscado dividir y terminar el proceso de paz del sur de Colombia, haciendo explotar laboratorios con decenas de muertos civiles, han exigido en Colombia extradiciones de los que hacen la paz olvidando que he extraditado 800 personas, incluidos 15 ecuatorianos", ha advertido tras señalar que "el saboteo es integral y tiene ayuda de algunos corruptos policías en Estados Unidos y Colombia", añadiendo a su vez que con ello se busca "hostigar militarmente y escalar el conflicto para sabotear las elecciones y hacer que gane una candidata".