Petro defiende el bombardeo contra las disidencias que mató a seis "niños soldado" en Guaviare

Archivo - Imagen de un puesto militar en el valle del Cauca (Colombia) - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

El presidente de Colombia esgrime que no quedaba otro remedio para salvar a militares amenazados por la columna de alias 'Iván Mordisco'

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha exhibido una causa de fuerza mayor para justificar el bombardeo de esta semana en el norte del país contra las disidencias de las FARC que mató a seis menores identificados posteriormente como "niños soldado" por la Defensoría colombiana.

"No es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente", ha indicado Petro en comentarios publicados en su cuenta de la red social X.

En su comunicado de este sábado, la Defensoría confirma "el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar", en lo que describe como "un hecho profundamente lamentable" antes de recordar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

"El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque", lamenta la Defensoría.

Sin embargo, también achaca la responsabilidad última de la muerte de los menores de edad en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Petro ha acusado a las disidencias de alias 'Iván Mordisco' de lo ocurrido, y señalado a su predecesor, Iván Duque, por haber dejado que estos grupos se fortalecieran durante su mandato, aprovechando el "proceso de hacer trizas la paz".

"En las 12 acciones de bombardeo que he ordenado en mi gobierno, he pedido el máximo de Inteligencia para evitar muerte de menores y lo he hecho sobre la base de neutralizar mandos de los grupos del narco. Mi ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra. Por diferentes motivos hemos liberado 2.411 niños", ha recordado el mandatario.

Sin embargo, "en las selvas del Guaviare, muy lejos de cualquier sitio poblado y con escasa inteligencia", el presidente ha argumentado que "debía preservar, ante que nada, vidas de soldados expuestos a una acción ofensiva letal".

"En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión", ha zanjado el mandatario.