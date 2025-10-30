Petro denuncia que EEUU le "humilló" al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado haber sido víctima de una "humillación" de la Administración Trump, después de que al avión en el que viajaba hacia Qatar, como parte de una gira por Oriente Próximo, se le negara el abastecimiento en Cabo Verde por culpa de su inclusión en la 'Lista Clinton'.

Petro ha desmentido de esta manera unas informaciones que han aparecido este jueves en la prensa colombiana en las que se lee que fue en el aeropuerto de Madrid, donde al avión se le negó el combustible para continuar con su viaje.

"La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras", ha desmentido el presidente colombiano, actualmente en Arabia Saudí, en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha destacado que España le ayudó.

Así, Petro ha responsabilizado de lo ocurrido a la empresa estadounidense con la que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) contrató el suministro de gasolina y ha explicado que fue en Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas senegalesas, donde se le negó el reabastecimiento al avión presidencial.

Aquel acuerdo con la empresa estadounidense "nunca debió ocurrir", ha dicho Petro, quien ha adelantado que "se romperá el contrato".

"El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe", ha dicho el presidente colombiano, quien se ha burlado de las teorías que le relacionan con el narcotráfico.

El presidente colombiano, su familia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada 'Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.