Petro denuncia un intento de asesinato mientras viajaba en helicóptero al norte de Colombia

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que ha provocado su retraso a la cita con su gabinete.

"Yo tengo que confesar aquí, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten (...) Por la mañana (del lunes) no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué", ha declarado desde la capital del Departamento de Córdoba, si bien no ha dado detalles de su recorrido.

El dirigente colombiano ha apuntado a quienes "quieren ganarse las elecciones para que un presidente no les diga la verdad y quieren dañar al presidente físicamente y quienes mantenemos estas ideas" y ha asegurado que los presuntos responsables "tienen las mafias aliadas (que) necesitan que esto (el país) vuelva" a escenarios de violencia.

De este modo, Petro ha asegurado que estos sectores políticos, de los que no ha dado detalles, pretenden "que no se hable de paz ni nada de eso, porque la ganancia está en la violencia". Además, ha señalado que lo va a hablar con "el presidente estadounidense, Donald) Trump y con otras cosas". "Lo que quieren es hundir a Colombia en la violencia", ha reiterado.

El mandatario ha denunciado asimismo durante el consejo de ministros un presunto plan para frustrar su reunión con su homólogo estadounidense, que tuvo lugar el pasado 3 de febrero en Washington. Según ha relatado, un general de la Policía --que ha sido destituido posteriormente-- afirmó que "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales con los que se desplaza, a fin de "destruir" los planes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca.