COLOMBIA.- Petro denuncia intento de asesinato durante su viaje en helicóptero por el norte de Colombia

COLOMBIA, 11 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló haber sido objeto de un intento de ataque a su vida durante un vuelo en helicóptero hacia la ciudad de Montería, en el norte de Colombia, donde estaba prevista la realización de un consejo de ministros. Este incidente causó un retraso en su llegada al evento. En sus palabras, Petro manifestó: "Yo tengo que confesar aquí, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten (...) Por la mañana (del lunes) no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué".

Petro no proporcionó detalles específicos sobre la ruta que tomó para esquivar el presunto atentado, pero sí indicó sospechas sobre ciertos sectores políticos interesados en desestabilizar su gobierno, argumentando: "quieren ganarse las elecciones para que un presidente no les diga la verdad y quieren dañar al presidente físicamente y quienes mantenemos estas ideas". Acusó a estas facciones de tener vínculos con las mafias y de buscar reavivar la violencia en el país.

El mandatario también hizo mención a un presunto plan para sabotear su reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 3 de febrero, en el que afirmó: "alguien le dio la orden" a un general de la Policía, destituido después, de incorporar "sustancias psicoactivas" en uno de sus vehículos oficiales, con el objetivo de "destruir" la posibilidad de dicho encuentro.

Petro señaló que su conversación con Trump sería una oportunidad para tratar estos asuntos, subrayando la intención de ciertos grupos por sumir a Colombia en la violencia y reiterando su compromiso con la paz frente a quienes "la ganancia está en la violencia".