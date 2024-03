Petro descarta plantear la reelección en su propuesta de una Asamblea Constituyente

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que con su plan de convocar una Asamblea Constituyente no busca de ninguna manera abrir la puerta a la reelección, una posibilidad que no contempla la actual Carta Magna, que establece un único mandato presidencial.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre", ha zanjado Petro en una entrevista al diario 'El Tiempo', después de que el viernes plantease la Constituyente.

De hecho, ha criticado a quienes han reaccionado "histéricamente" a su plan, aclarando que ni siquiera tiene que ser necesario "cambiar" la Constitución de 1991. Considera que esta lectura "es el principal error de quienes, apresuradamente", han saltado a "atacar" su iniciativa.

El mandatario ha abogado por examinar qué apartados dicho texto no se han "desarrollado", para lo cual ha planteado una batería de prioridades que incluyen la aplicación del acuerdo de paz de 2016 y el fin de la violencia, el reordenamiento territorial, la lucha contra el cambio climático, la reforma judicial o el establecimiento de "condiciones básicas de vida" para todos los ciudadanos.

En este sentido, ha cuestionado el compromiso de los principales poderes políticos colombianos con estos enfoques, señalando que incluso se constituyó "un régimen mafioso". "La Constitución (de 1991) no tiene la culpa de lo que pasó después", ha explicado.

La convocatoria de una Asamblea Constituyente requeriría de la iniciativa del Congreso y de la aprobación en referéndum, en una cadena de mayorías que parece complicada a día de hoy. Interrogado por el posible calendario, Petro ha aclarado que no tiene por qué estar "amarrado" a su mandato presidencial y, por tanto, concluir antes de agosto de 2026.