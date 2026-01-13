Petro descarta propuesta del ELN y anuncia operaciones militares con Venezuela

Archivo - COLOMBIA BOGOTA PRESIDENT U.S. SANCTIONS RALLY - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

COLOMBIA, 12 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, el pasado lunes manifestó su rechazo a la iniciativa de Acuerdo Nacional propuesto por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alertando sobre posibles operaciones militares en colaboración con Venezuela si el ELN no participa en el proceso de paz. "Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar", declaró Petro en la red social X.

Petro hizo recuento de los intentos previos de diálogo, criticando al ELN por haber roto acuerdos anteriores que terminaron en violencia y la muerte de campesinos, atribuyendo estos actos a disputas por el control de cultivos ilícitos y de oro ilegal.

Las condiciones del presidente para retomar las conversaciones incluyen el abandono por parte del ELN de las economías ilegales, el cese del reclutamiento de menores y la liberación de los retenidos. Petro propuso que el ELN traslade sus operaciones a Colombia para iniciar discusiones sobre concentración regional y participación ciudadana en las áreas conflictivas.

También, Petro apuntó a la necesidad de que las comunidades afectadas jueguen un papel crucial en el diseño de estrategias de transformación territorial, insistiendo en que cualquier cambio debe ser consensuado con ellos. Abogó por una zona económica especial agraria e industrial en la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente entre Norte de Santander y Táchira, para fomentar el desarrollo regional.

Sobre la reinserción de los combatientes del ELN, Petro sugirió la creación de cooperativas productivas para sustituir las fuentes de financiamiento ilegales. En el plano político, reafirmó su idea de convocar a una Asamblea Constituyente que profundice los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 1991, asegurando justicia y equidad en el país.

La propuesta del ELN, según la misma fuente, busca superar la crisis estructural y los conflictos sociales, políticos y armados que vive Colombia, situando este llamado en un entorno global marcado por tensiones, incluida la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por Estados Unidos en una operación en Caracas. Petro subraya la importancia de avanzar hacia un país más justo y de respetar los principios establecidos en la Constitución, hacia el logro de una paz duradera.