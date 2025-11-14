Petro designa al ex presidente del Supremo César Valencia como Ministro de Justicia en Colombia

COLOMBIA, 13 Nov (EUROPA PRESS)

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el nombramiento de César Valencia Copete, exmagistrado del Tribunal Supremo, como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Eduardo Montealegre, quien renunció después de la absolución en segunda instancia de Álvaro Uribe. "En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete", declaró Petro en un mensaje en X.

Valencia Copete, con una trayectoria en derecho egresado de la Universidad Externado de Colombia y con especialización en Derecho Comercial, asume como el cuarto ministro de Justicia en la administración de Petro tras la renuncia de Montealegre, quien enfrentaba una investigación por la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Gregorio Eljach, por una supuesta intervención en política tras expresar su rechazo al candidato presidencial ultraderechista Abelardo De La Espriella.

Montealegre, en su carta de dimisión, criticó a la Fiscalía General de la Nación por no actuar en contra de los delitos de lesa humanidad imputados a Uribe, así como las supuestas conexiones de él y su familia con grupos paramilitares. "La Fiscalía General de la Nación no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es al amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder", afirmó Montealegre.

El recién nombrado ministro de Justicia, Valencia Copete, tiene antecedentes de confrontaciones con el expresidente Uribe durante su tiempo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en particular por el caso de las escuchas ilegales o "chuzadas" que involucraron a jueces, periodistas, políticos de la oposición y activistas de Derechos Humanos, un escándalo que llevó a la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el principal cuerpo de los servicios secretos en Colombia.