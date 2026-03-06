Petro destaca el incremento de la exportación ecuatoriana de cocaína y solicita a Noboa intensificar la seguridad

Archivo - Colombia.-Petro subraya que la exportación de cocaína "es cada vez más ecuatoriana" y pide a Noboa reforzar la seguridad - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 4 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó recientemente la creciente implicación de Ecuador en la exportación de cocaína, instando a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, a incrementar la vigilancia en puertos y aeropuertos del país andino. Petro anunció la instalación de un radar moderno en la ciudad fronteriza de Ipiales, buscando mejorar el rastreo de naves ilegales, enfatizando la importancia de la vigilancia conjunta en selvas y ríos limítrofes.

Petro expresó la disposición de Colombia a colaborar con Ecuador en estos esfuerzos, subrayando la necesidad de una vigilancia coordinada de las armadas nacionales en las zonas fluviales. Este diálogo ocurre en un momento de tensiones comerciales entre Bogotá y Quito, marcado por el calificativo de Noboa hacia Colombia como su "peor socio comercial", debido a un déficit comercial que supera los 900 millones de euros.

La guerra comercial se intensificó recientemente, con Ecuador imponiendo un arancel del 50% a los productos colombianos, acusando a Colombia de negligencia en el control fronterizo. Como respuesta, Colombia aumentó el arancel a productos ecuatorianos del 30% al 50%, afectando una amplia gama de bienes, en reciprocidad a la 'tasa de seguridad' aplicada por Ecuador desde inicios de febrero. Este conflicto comercial se originó tras la decisión de Quito de incrementar significativamente la tarifa al transporte de petróleo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano.